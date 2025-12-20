Agrigento, detenuto si scaglia contro gli agenti del piantonamento; Consipe: “ennesima aggressione”

Il reparto della Polizia Penitenziaria di Agrigento ha subito l’ennesima aggressione da parte di un detenuto. Nella serata di ieri, si legge in una nota da parte della segreteria Nazionale Consipe, un soggetto ricoverato presso il reparto di Psichiatria dell’Ospedale Civile di Agrigento, senza apparente motivazione, si è improvvisamente scagliato contro gli agenti incaricati del piantonamento, creando gravi difficoltà nella gestione della situazione e mettendo a rischio sia il personale di Polizia Penitenziaria sia il personale sanitario. Il detenuto, che già in diverse altre occasioni ha aggredito operatori e poliziotti penitenziari, è stato immobilizzato anche al fine di tutelare anche la sua incolumità.

“La gestione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche rappresenta ormai una delle principali criticità che affliggono l’Amministrazione Penitenziaria. Come tristemente noto, tali soggetti sono difficilmente gestibili anche all’interno di reparti psichiatrici ospedalieri; risulta pertanto quasi impossibile garantire sicurezza e trattamento adeguato all’interno degli istituti penitenziari, soprattutto quando questi detenuti vengono collocati in sezioni ordinarie insieme ad altri ristretti”, si legge in una nota della Segreteria Nazionale Consipe.

I poliziotti penitenziari coinvolti nell’aggressione, nel tentativo di contenere e immobilizzare il detenuto, hanno dovuto ricorrere alle cure del locale Pronto Soccorso. “A loro va la piena solidarietà della Confederazione Sindacati Penitenziari, con l’auspicio che le autorità regionali e nazionali dell’Amministrazione adottino interventi concreti e risolutivi per limitare, se non eliminare del tutto, il ripetersi di simili episodi. All’Amministrazione Penitenziaria Centrale si chiede un’assunzione di responsabilità immediata, con l’adozione di protocolli operativi chiari, l’individuazione di strutture idonee per la gestione dei detenuti con gravi disturbi psichiatrici e il potenziamento delle tutele per il personale di Polizia Penitenziaria, troppo spesso lasciato solo a fronteggiare situazioni di estrema pericolosità”, conclude il Consipe.