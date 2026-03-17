Imprenditore agricolo scava nel suo terreno e trova un ordigno bellico

Era impegnato in alcuni lavori nel suo terreno quando, mentre scavava, ha trovato un ordigno bellico risalente probabilmente alla seconda guerra mondiale. È quanto scoperto da un imprenditore agricolo cinquantenne nel suo fondo in contrada Misita, a pochi passi da Zingarello.

L’uomo ha immediatamente chiamato il numero unico di emergenza e subito sono arrivati sul posto i poliziotti delle Volanti. Attivato il protocollo che si utilizza in questi casi con un contatto diretto tra Prefettura ed Enti preposti alla messa in sicurezza. Cosa che è avvenuta poco dopo con la delimitazione dell’area. Quello che è stato trovato, in cattivo stato di conservazione, potrebbe essere l’ogiva di un’arma bellica. La lunghezza è circa 40 centimetri. (FOTO DI ARCHIVIO)