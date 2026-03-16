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Tragedia a Lampedusa, 52enne muore schiacciata dal cancello di casa 

La vittima è Angela Bono, 52 anni. Forse a causa del forte vento il cancello scorrevole è uscito dalle guide finendole addosso

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Tragedia a Lampedusa. Una donna di 52 anni, Angela Bono, è morta sotto il peso del cancello della sua proprietà. Alcuni passanti hanno cercato di aiutarla ma non c’è stato niente da fare. È successo questo pomeriggio in contrada “Piddu”. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il cancello scorrevole sia uscito dalle guide e finendole addosso senza lasciarle scampo.

Un passante l’ha trovata a terra già esanime cercando di sollevare il cancello per liberare la donna senza tuttavia riuscirci. Solo con l’intervento di altre persone, alle quali si è aggiunto anche il marito della signora, nel frattempo giunto sul posto, il cancello è stato spostato ma per la donna non c’era stato niente da fare.

Vani, purtroppo, i tentativi di rianimazione anche da parte del personale del 118. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della locale Tenenza e i Vigili del Fuoco. (FOTO LAMPEDUSAINDUEMINUTI)

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