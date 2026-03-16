Morto durante l’incendio nell’abitazione a Sant’Angelo Muxaro, il cordoglio del sindaco Tirrito

Si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Angelo Cipolla scomparso tragicamente sabato scorso, durante l’incendio nell’abitazione dei suoi genitori a Sant’Angelo Muxaro. L’uomo, di 58 anni, viveva e lavorava da anni in Germania, come tanti concittadini emigrati, ma in questo periodo si trovava in paese per stare accanto e assistere con affetto i suoi anziani genitori.

“Un gesto di amore e di responsabilità che racconta molto della sua sensibilità e del suo legame con la famiglia e con la sua terra. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti e addolora profondamente l’intera comunità. A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini di Sant’Angelo Muxaro, esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia, ai genitori, ai parenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene in questo momento di grande dolore”, dichiara il Sindaco di Sant’Angelo Muxaro Angelo Tirrito.