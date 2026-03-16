E’ stata tra le prime donne paninare di Agrigento, si è spenta a 92 anni Guglielmina Anna D’Asaro

Si è spenta all’età di 92 anni Guglielmina Anna D’Asaro tra le prime donne paninare di Agrigento. Esempio di forza, lavoro e dedizione alla famiglia, Guglielmina Anna ha iniziato a lavorare nel 1953, quando insieme al marito Gaspare Liotta iniziò con grandi impegno e sacrificio questa attività, costruita giorno dopo giorno con passione e spirito di sacrificio. Per tanti anni con il suo sorriso, le sue mani sempre all’opera e il profumo dei suoi panini, è stata un punto di riferimento per chiunque passasse a trovarla. Con semplicità e grande cuore ha costruito non solo un lavoro, ma un luogo di incontro, lasciando un ricordo indelebile in chi l’ha conosciuta.

“Donna forte, generosa e instancabile, ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e al suo lavoro, che con orgoglio e trasmesso prima ai figli e poi nipoti, lasciando non solo un mestiere, ma anche i valori dell’impegno del sacrificio e dell’onestà. Il suo ricordo continuerà a vivere nei nostri gesti , nelle nostre storie nell’affetto di chi le ha voluto bene”. Questo il ricordo commosso dei figli Calogero e Michelina Liotta e Michelina Liotta, insieme ai nipoti.