Travolge in auto due studenti a San Leone, 30enne denunciata anche per lesioni 

È stata denunciata anche per lesioni personali la trentenne agrigentina che, nella notte tra il 7 e l’8 marzo, ha investito due studenti spagnoli che si trovavano ad Agrigento per l’Erasmus. Il fatto è avvenuto lungo viale Magellano, poco prima del viale delle Dune di San Leone. La ragazza al volante, dai successivi accertamenti, è risultata positiva all’alcol test.

Adesso è scattata la denuncia anche per lesioni. Il ventenne travolto dalla Fiat Panda, infatti, ha riportato importanti traumi soprattutto ad un orecchio e adesso rischia seriamente di perdere l’udito. La ragazza, una ventiduenne, è invece stata dimessa dall’ospedale dopo le cure mediche del caso.