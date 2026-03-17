Agrigento

Travolge in auto due studenti a San Leone, 30enne denunciata anche per lesioni 

La ragazza al volante, dai successivi accertamenti, è risultata positiva all’alcol test. Adesso è scattata la denuncia anche per lesioni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È stata denunciata anche per lesioni personali la trentenne agrigentina che, nella notte tra il 7 e l’8 marzo, ha investito due studenti spagnoli che si trovavano ad Agrigento per l’Erasmus. Il fatto è avvenuto lungo viale Magellano, poco prima del viale delle Dune di San Leone. La ragazza al volante, dai successivi accertamenti, è risultata positiva all’alcol test.

Adesso è scattata la denuncia anche per lesioni. Il ventenne travolto dalla Fiat Panda, infatti, ha riportato importanti traumi soprattutto ad un orecchio e adesso rischia seriamente di perdere l’udito. La ragazza, una ventiduenne, è invece stata dimessa dall’ospedale dopo le cure mediche del caso. 

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