Agrigento, devono rispondere di rapina aggravata: arrestati due tunisini

I carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, hanno arrestato due 19enne di nazionalità tunisina indagati per rapina aggravata. I due immigranti sono stati bloccati nel quartiere commerciale di Agrigento, e fra l’altro, sono risultati essere presenti irregolarmente sul territorio italiano. Dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” per scontare la pena.