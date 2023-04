Agrigento, dopo 42 anni di servizio va in pensione il luogotenente Iorio

Il luogotenente Vincenzo Iorio è stato posto in congedo dopo 42 anni di servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri. Il sottoufficiale originario di Caltanissetta è stato in servizio presso il nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Stima e riconoscenza per la dedizione e la passione per il lavoro da parte dei collegi militari che lo hanno salutato e ringraziato per gli ottimi risultati conseguiti in questi anni di onorata carriera militare.