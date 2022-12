Agrigento, dopo lo stop Covid torna la festa dello sport

Dopo lo spot legato al Covid avrà luogo presso l’auditorium dell’ IPC “N. Gallo” di Agrigento con inizio alle ore 16,00, la festa dello sport, appuntamento tradizionale organizzato dal CONI di Agrigento per la consegna delle benemerenze nazionali CONI per l’anno 2020 e dei Premi Provinciali riservati alle società sportive, dirigenti, giudici di gara ed atleti tesserati per la provincia di Agrigento che hanno ottenuto risultati significativi per la stagione sportiva 2021/2022.

Le benemerenze nazionali sono state assegnate a:

STELLE DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO:

a Piero Lentini per la FILKAM e a Gaetano Marongiu per la FIGC.

MEDAGLIA AL VALORE ATLETICO

a IGNAZIO BONAVIRES – AUTOMOBILISMO – CAMPIONE ITALIANO SLALOM 2020 e a CALOGERO PIPARO – MOTONAUTICA – CAMPIONE ITALIANO MOTO D’ACQUA CL. SPARK 2020.

Saranno ben 16 gli atleti premiati … tutti campioni italiani alcuni dei quali come Irene Marturano (kumitè), Alex Maragliano ( automobilismo Kart), Emma Colletti (Kumitè), Giorgia Di Paola (Padel) e Alfonso Sortino (Pesca Sportiva – Surf Casting) hanno anche ottenuto medaglie ai campionati del mondo ed europei.

Riconoscimenti andranno anche ad 11 società sportive che nel corso del 2022 hanno ottenuto promozioni in serie superiore come la ASD Fortitudo Agrigento e l’ ASD ATLETICO CANICATTI’ 5 promosse entrambi in serie A2 per la pallacanestro e il Calcio a 5 o vinto titoli nazionali o regionali a squadre.

Per la sezione dirigenti e giudici gara i riconoscimenti andranno: