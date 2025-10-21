L’omicidio di Paolo Taormina, nuovo indagato per false informazioni ai pm

Nel video che ha ripreso l’omicidio di Paolo Taormina, giovane gestore di un pub di Palermo ucciso con un colpo di pistola alla nuca la notte dell’11 ottobre, si vede mentre picchia un ragazzo che si allontana poi dalla scena del delitto. Ed è a lui che l’assassino Gaetano Maranzano, prima di essere arrestato, consegna i gioielli che indossava al momento della sparatoria per evitare di essere riconosciuto.

Oggi, interrogato dai pm, Vincenzo Viviano è stato iscritto nel registro degli indagati per false informazioni al pm. E’ il quinto amico del 28enne dello Zen ad essere accusato di aver mentito ai magistrati che stanno cercando di accertare se, dopo l’assassinio e la fuga in scooter, l’indagato sia stato aiutato. Il ruolo del ragazzo, che vive allo Zen come Maranzano, potrebbe essere anche più pesante o se si dimostrasse che la rissa che Taormina cercò di bloccare era solo una messinscena a per fare uscire la vittima dal pub e ucciderla.