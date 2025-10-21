Giudiziaria

L’omicidio di Paolo Taormina, nuovo indagato per false informazioni ai pm

E' il quinto amico del 28enne dello Zen ad essere accusato di aver mentito ai magistrati

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nel video che ha ripreso l’omicidio di Paolo Taormina, giovane gestore di un pub di Palermo ucciso con un colpo di pistola alla nuca la notte dell’11 ottobre, si vede mentre picchia un ragazzo che si allontana poi dalla scena del delitto. Ed è a lui che l’assassino Gaetano Maranzano, prima di essere arrestato, consegna i gioielli che indossava al momento della sparatoria per evitare di essere riconosciuto.

Oggi, interrogato dai pm, Vincenzo Viviano è stato iscritto nel registro degli indagati per false informazioni al pm. E’ il quinto amico del 28enne dello Zen ad essere accusato di aver mentito ai magistrati che stanno cercando di accertare se, dopo l’assassinio e la fuga in scooter, l’indagato sia stato aiutato. Il ruolo del ragazzo, che vive allo Zen come Maranzano, potrebbe essere anche più pesante o se si dimostrasse che la rissa che Taormina cercò di bloccare era solo una messinscena a per fare uscire la vittima dal pub e ucciderla.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Giudiziaria

L’omicidio di Paolo Taormina, nuovo indagato per false informazioni ai pm
Apertura

Il sindaco Miccichè apre alla sua ricandidatura e si scatena la polemica
Sicilia by Italpress

Imprese, Schifani “La Sicilia cresce più dell’Italia, ottimo il dato di Ragusa”
Cultura

Tre giorni di olio nuovo e sapori antichi: i borghi sicani e l’oro verde
Agrigento

Ad Agrigento il Convegno “Responsabilità e giustizia nell’esperienza giuridica contemporanea”
Apertura

Il marito di Marianna Bello: “Grazie a chi c’è stato vicino”