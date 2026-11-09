Politica

Schifani: “Il rapporto di Bankitalia conferma i progressi della Sicilia”

Nel primo semestre del 2026 il Pil cresce dello 0,6 per cento rispetto al 2025. Gli occupati sono il 12,5 per cento in più rispetto al 2022

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

“Il rapporto di Bankitalia conferma i progressi compiuti dalla Sicilia. Nel primo semestre del 2026 il Pil cresce dello 0,6 per cento rispetto al 2025. Gli occupati sono il 12,5 per cento in più rispetto al 2022. Aumentano i pernottamenti turistici e, grazie soprattutto alle opere pubbliche, le ore lavorate nelle costruzioni. Sono risultati che ci incoraggiano a proseguire con le politiche di sostegno alle imprese, agli investimenti e all’occupazione, che il mio governo ha già messo in campo in questi anni”. Lo afferma il presidente della Regione Renato Schifani, commentando i dati contenuti nella relazione di Bankitalia sulla Sicilia. “Restano – aggiunge – aspetti da rafforzare, anche per le incertezze internazionali che alimentano l’inflazione. Per favorire gli acquisti delle famiglie abbiamo stanziato 30 milioni di euro, aggiungendone altri 9 con la recente manovra da 1,4 miliardi, operativa da pochi giorni. Sul lavoro eravamo già intervenuti nella scorsa legge di stabilità con 600 milioni per la decontribuzione alle aziende che assumono a tempo indeterminato. Le norme sono operative da metà anno e quindi i loro effetti si vedranno nel medio periodo”.

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