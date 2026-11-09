A processo per avere ucciso una 17enne nel 1992, l’imputato in aula: “Sono innocente”

“Sono innocente. Da 15 anni soffro per un’ingiustizia che non mi appartiene”. Lo ha detto Andrea Bellia, rendendo dichiarazioni spontanee durante il processo d’appello per l’omicidio aggravato di Simona Floridia, la 17enne di Caltagirone scomparsa il 16 settembre 1992 e il cui cadavere non è mai stato ritrovato. Bellia, libero e presente in aula accompagnato da amici e parenti, è stato condannato in primo grado a 21 anni.

Nelle scorse udienze, l’accusa ha chiesto alle giudici della terza sezione della Corte d’assise d’appello di Catania la conferma della sentenza di primo grado. Il caso della 17enne, inizialmente archiviato, è stato riaperto a 26 anni dalla scomparsa grazie al ritrovamento di una vecchia registrazione risalente al 1993, quasi un anno dopo i fatti. Si tratta di una conversazione telefonica nella quale Mario Licciardi, ex fidanzato di Simona e amico di Bellia, racconta a Rossella Figura, sua compagna dell’epoca – oggi sua moglie – che l’imputato gli avrebbe confessato di essere l’autore del delitto. Una versione successivamente confermata da Licciardi in sede di incidente probatorio.

Secondo l’accusa, la sera della scomparsa Floridia fece un giro in Vespa con Bellia, allora 19enne. I due sarebbero andati sul Monte San Giorgio, dove avrebbero avuto una lite al culmine della quale l’imputato l’avrebbe gettata da un dirupo. Il movente ipotizzato dagli inquirenti sarebbe legato alla relazione clandestina tra Bellia e Rossella Figura, all’epoca fidanzata con Licciardi e amica della vittima. Floridia avrebbe scoperto il tradimento e minacciato di rivelarlo. Nelle repliche, l’avvocata Pilar Castiglia, che difende Bellia, ha chiesto l’inutilizzabilità dell’intercettazione chiave, definendo Licciardi “un bugiardo pieno di contraddizioni, che per vent’anni non ha parlato”. La difesa ha anticipato che chiederà l’assoluzione dell’imputato. La sentenza è prevista per il 20 novembre.