Casteltermini

A Cuore Aperto arriva a Casteltermini: 72 persone sottoposte a screening cardiologico

Un’occasione importante per avvicinare i cittadini alla prevenzione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Casteltermini si è svolta l’iniziativa promossa dall’organizzazione di volontariato A Cuore Aperto, coordinata dal cardiochirurgo professor Giovanni Ruvolo, che ha consentito a 72 persone di sottoporsi a uno screening cardiologico (ECG ed ecocardiogramma).

Un’occasione importante per avvicinare i cittadini alla prevenzione, soprattutto in quei territori dell’entroterra siciliano che, come Casteltermini, si trovano spesso a una certa distanza dai presidi sanitari e dai servizi specialistici. Tra i momenti più significativi della giornata, particolarmente emozionante è stata la testimonianza del professor Ruvolo, che ha mostrato alcuni video sull’attività svolta dalla sua associazione in Africa. Immagini che hanno permesso ai presenti di conoscere più da vicino un impegno che va ben oltre i confini della nostra terra e che racconta una medicina capace di raggiungere anche chi vive in condizioni di grande difficoltà. Un esempio concreto di come professionalità e umanità possano camminare insieme.

“Diagnosticare tempestivamente una malattia cambia radicalmente l’esito delle cure: la prevenzione è la prima e più semplice forma di tutela della salute”, è il messaggio lanciato dall’Associazione A Cuore Aperto

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