Polizia Penitenziaria, stato di agitazione alla Casa Circondariale di Agrigento

La situazione lavorativa all’interno della Casa Circondariale di Agrigento è diventata sempre più difficile. A denunciarlo è la Confederazione Sindacati Penitenziari Consipe, che, alla luce delle numerose e persistenti criticità segnalate dal personale in servizio, ha deciso di proclamare lo stato di agitazione del personale, preannunciando una manifestazione di protesta davanti all’istituto penitenziario per venerdì 20 novembre 2026.

Al centro della protesta ci sono condizioni organizzative e lavorative che, secondo quanto denunciato dal sindacato, avrebbero ormai superato ogni ragionevole limite di sostenibilità.Gli agenti sarebbero quotidianamente sottoposti a turnazioni particolarmente gravose, spesso superiori alle 12 ore, con situazioni nelle quali alcuni operatori non riuscirebbero neppure a terminare regolarmente il proprio servizio. A rendere ancora più complicato il quadro sarebbero le pause pranzo e cena frequentemente sacrificate, con personale costretto a consumare un semplice panino direttamente all’interno delle sezioni detentive.Non si tratterebbe, tuttavia, di episodi isolati. Tra le problematiche segnalate figurano anche la revoca di congedi e riposi già programmati, i continui richiami in servizio e una gestione delle risorse umane che, secondo l’organizzazione sindacale, richiederebbe un’immediata revisione.Particolare attenzione viene posta anche sull’impiego delle colleghe della Polizia Penitenziaria nei reparti maschili, compresi i blocchi di sbarramento. Una circostanza sulla quale il sindacato chiede verifiche specifiche, affinché siano garantite adeguate condizioni di tutela e sicurezza per il personale femminile.

A pesare sull’organizzazione dell’istituto è inoltre la chiusura dello spaccio interno, che si protrarrebbe ormai da circa quattro mesi. Una situazione che comporterebbe disagi per i dipendenti e, secondo quanto segnalato, anche possibili perdite economiche legate al deperimento degli alimenti acquistati.Altre criticità riguarderebbero il servizio matricola, frequentemente costretto a chiudere per consentire di fronteggiare le carenze di personale in altri settori. Una soluzione che finirebbe per compromettere la regolarità di un servizio essenziale per il funzionamento dell’istituto.Preoccupazione viene espressa anche per il crescente disagio psicofisico degli operatori. Le assenze registrate, secondo il sindacato, rappresenterebbero un segnale di malessere lavorativo che non può essere sottovalutato né affrontato continuando a fare affidamento esclusivamente sul senso del dovere degli appartenenti al Corpo. Sotto osservazione anche le condizioni operative del Nucleo Traduzioni, quotidianamente impegnato in servizi esterni con detenuti sottoposti a scorta. Attività che richiedono un’adeguata disponibilità di personale e condizioni organizzative in grado di garantire elevati standard di sicurezza.

Di fronte a questo scenario, la Confederazione Sindacati Penitenziari Consipe chiede un intervento immediato del Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, affinché vengano verificate e affrontate le criticità denunciate. In particolare, vengono richiesti “il ripristino di una programmazione dei turni rispettosa della normativa e degli accordi vigenti, la tutela dei riposi, dei congedi e delle pause del personale, nonché una verifica delle modalità di impiego delle colleghe nei reparti maschili. Chiediamo la riapertura dello spaccio interno, il regolare funzionamento del servizio matricola, una verifica delle condizioni operative del Nucleo Traduzioni e l’adozione di misure concrete per contrastare il disagio psicofisico degli operatori.Non possiamo accettare che la cronica carenza di personale diventi una giustificazione permanente per sacrificare la salute, la dignità e la vita privata degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria», è il senso della denuncia sindacale.Perché, come sottolinea l’organizzazione sindacale, dietro ogni uniforme c’è una donna, un uomo, una famiglia e una dignità che meritano rispetto. E la sicurezza degli istituti penitenziari passa inevitabilmente anche dal benessere e dalla tutela di chi, ogni giorno, è chiamato a garantirla.“