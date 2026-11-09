La giunta Sodano approva la Consulta ambientale, Riccobene: “Storico passo per la partecipazione”

Su proposta di Giuseppe Riccobene, assessore alle Politiche Ambientali, la Giunta Sodano ha approvato lo schema di regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Conferenza Permanente sull’Ambiente. Secondo il Sindaco Michele Sodano: “si tratta di un traguardo storico per la nostra comunità: diamo finalmente concreta attuazione agli articoli 1 e 8 del nostro Statuto Comunale, traducendo in realtà un organismo consultivo e di partecipazione democratica previsto da sempre, ma mai istituito finora. Ringrazio l’assessore Riccobene e le tantissime associazioni che in queste settimane abbiamo incontrato e che tanto hanno atteso questo momento.”

L’assessore Giuseppe Riccobene, promotore dell’atto e sua volta appartenente, da sempre, al mondo ambientalista, dichiara: “Questo nuovo strumento aprirà le porte del Comune al confronto strutturato e stabile con le associazioni ambientaliste. La Conferenza – o Consulta, che dir si voglia – lavorerà a titolo completamente gratuito per arricchire le informazioni sullo stato del territorio, promuovere lo sviluppo sostenibile, tutelare la biodiversità e salvaguardare il nostro inestimabile patrimonio naturale, paesaggistico e archeologico. L’organismo, come previsto dallo Statuto Comunale, potrà esprimere pareri consultivi sugli atti strategici comunali, quali – a titolo esemplificativo – le varianti urbanistiche o la gestione del ciclo dei rifiuti. Mi auguro, anzi sono certo, che opererà attraverso la proposizione di progetti operativi, non solo in tema di salvaguardia ambientale, ma anche di rigenerazione urbana. Adesso faccio un appello pubblico al Consiglio Comunale – unico soggetto titolato ad emanare l’atto finale – che dovrà discutere ed eventualmente emendare l’ipotesi di regolamento prodotto dalla nostra Giunta. Siamo fiduciosi che l’aula saprà cogliere, presto e bene, l’importanza della Consulta per la nostra Città.” La deliberazione di Giunta è già stata trasmessa al Consiglio, per la prosecuzione dell’iter di istituzione.