“Manifestarono contro tendopoli a Lampedusa”: assolti vicesindaco, ex sindaco e attivista 

Il fatto non è previsto dalla legge come reato in quanto depenalizzato dal nuovo “pacchetto” sicurezza varato dal Governo. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Stefano D’Amico, ha assolto tre persone dall’accusa di aver promosso e organizzato una manifestazione a Lampedusa contro l’ipotesi (dell’epoca) di allestire una tendopoli di migranti.

Si tratta del vicesindaco Attilio Lucia, dell’ex sindaco dell’isola, Salvatore Martello, e dell’attivista Giacomo Sferlazzo, coordinatore del movimento politico-culturale “Pelagie Mediterranee”. I loro difensori, gli avvocati Leonardo Marino,Vincenzo Caponnetto, Nicola Grillo e Giuseppe Grillo, avevano impugnato il decreto penale con il quale era stata disposta la condanna a quaranta giorni di arresto. La vicenda risale alla protesta di piazza organizzata nel settembre 2023 quando i tre, secondo l’accusa, manifestarono contro l’ipotesi del governo di allestire una tendopoli di migranti sull’isola.