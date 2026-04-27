Agrigento

Agrigento, il candidato sindaco Alonge si presenta alla città: “C’è un lungo lavoro da fare”

Prima uscita ufficiale da candidato sindaco di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Siete stati in tanti e mi avete riempito di affetto, con tanta grinta e motivazione. Sento un forte senso di responsabilità. É stato il primo incontro e ce ne saranno tanti. Giornate come questa non sono giorni di festa, ma di riflessione per il duro e lungo lavoro che ci sarà da fare”. Queste le parole di Dino Alonge alla prima uscita ufficiale da candidato sindaco di Agrigento che durante l’incontro ha ribadito: “Abbiamo una città in ginocchio, da risollevare e far tornare alla normalità. Leggo tanti messaggi belli e diverse critiche ed io, se costruttive, le accetto tutte. Insisterò sul mio pensiero e sulle mie idee per far capire a tutti che ciò che desiderate è ciò che desidero io per primo”.

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