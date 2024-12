Agrigento, in pediatria regali per i piccoli pazienti da parte di Gioventù Nazionale

Questo pomeriggio Gioventù Nazionale Agrigento ha portato il calore del Natale al reparto di pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, consegnando regali raccolti grazie alla generosità della comunità Agrigentina.

Gabriele Navarra, presidente del circolo di Gioventù Nazionale Agrigento, ha dichiarato:

“Questa giornata rappresenta un momento importante per stare vicini ai bambini e alle loro famiglie, portando un sorriso in un periodo così speciale. Un sentito ringraziamento va a tutti i cittadini che hanno donato, al personale medico del reparto, in particolare al primario dott. Gramaglia per la calorosa accoglienza, e al negozio ToyCenter di Villaggio Mosè, che si è offerto come centro di raccolta per i regali. Ci tengo inoltre ad esprimere la mia gratitudine al consigliere comunale Sergio Burgio e all’assessore Costantino Ciulla non solo per avere contribuito con una significativa donazione ma soprattutto per la loro presenza e per aver dimostrato ancora una volta quanto siano vicini alla nostra comunità.”

Gioventù Nazionale Agrigento conferma il suo impegno verso iniziative solidali, puntando a creare un legame sempre più forte tra i giovani e il territorio.