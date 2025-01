Agrigento, incendio in una casa abbandonata del centro storico: l’intervento dei Vigili del fuoco

Un incendio si è verificato questo pomeriggio all’interno di una casa abbandonata ad Agrigento in via Discesa Gallo, traversa della Via Atenea.

Alcuni passanti notando il fumo e la puzza di bruciato hanno allertato i Vigili del Fuoco che in questo momento sono sul posto per spegnere il rogo.

Molto probabile a bruciare sono dei rifiuti che si trovano abbandonati all’interno della casa. I pompieri una volta spento il rogo entrano all’interno della casa per accertarsi che non ci sia nessuno.

