Agrigento, incidente stradale sul ponte Morandi: due feriti lievi 

Incidente stradale nella nottata di ieri all’ingresso del ponte Morandi di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli: un Suv e una Fiat Punto. Lo schianto è stato violento ma per fortuna entrambi gli occupanti dei mezzi hanno riportato solo piccole contusioni e non è stato necessario il loro trasferimento all’ospedale di Agrigento. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri che si sono occupati di viabilità e dei rilievi.