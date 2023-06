Agrigento, infastidisce clienti di negozi e bar: Daspo urbano per 50enne 

Il questore di Agrigento Emanuele Ricifari ha firmato un provvedimento di Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane, nei confronti di un cinquantenne, originario della Romania, ma domiciliato di fatto a Palma di Montechiaro. L’uomo è una presenza fissa nel centro della Città dei Templi dove è solito chiedere soldi ai passanti.

Nell’ultima occasione, però, tali richieste sarebbero diventate più che pressanti infastidendo diversi clienti di bar e negozi lungo la via Atenea. È scattato così un controllo degli agenti della sezione Volanti della Questura. Il questore ha poi firmato il Daspo urbano che gli impone di non avvicinarsi al centro per le prossime 48 ore.