Mafia

Omicidio Mattarella, annullata misura all’ex prefetto agrigentino Piritore

La corte ha disposto l'immediata liberazione dell'indagato. Non sono ancora note le motivazioni della decisione

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

La Cassazione ha annullato senza rinvio la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip di Palermo nei confronti di Filippo Piritore, ex prefetto indagato per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio dell’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, assassinato il 6 gennaio del 1980.

Il funzionario era accusato di aver avuto un ruolo nella scomparsa del guanto usato da uno dei killer del politico. Piritore è difeso dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Gabriele Vancheri. La corte ha disposto l’immediata liberazione dell’indagato. Non sono ancora note le motivazioni della decisione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Omicidio Mattarella, annullata misura all’ex prefetto agrigentino Piritore
Agrigento

Mandorlo in Fiore, slitta a domani (per maltempo) l’accensione del Tripode dell’Amicizia 
Agrigento

Eccellenze del territorio, inaugurata la fiera “ARTinFiore” nell’ambito della 78esima sagra del mandorlo
Politica

Elezioni a Ribera, La Vardera candida a sindaco Eunice Palminteri
Agrigento

Microinfusori e dispositivi per diabetici: ripristinata l’ assistenza nei distretti sanitari
Apertura

Il boss di Favara e le tangenti al dirigente regionale, il gip: “Avevano scoperto indagini”
banner italpress istituzionale banner italpress tv