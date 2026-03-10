Omicidio Mattarella, annullata misura all’ex prefetto agrigentino Piritore

La Cassazione ha annullato senza rinvio la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip di Palermo nei confronti di Filippo Piritore, ex prefetto indagato per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio dell’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, assassinato il 6 gennaio del 1980.

Il funzionario era accusato di aver avuto un ruolo nella scomparsa del guanto usato da uno dei killer del politico. Piritore è difeso dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Gabriele Vancheri. La corte ha disposto l’immediata liberazione dell’indagato. Non sono ancora note le motivazioni della decisione.