Mandorlo in Fiore, slitta a domani (per maltempo) l’accensione del Tripode dell’Amicizia 





Niente da fare. Il maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio ad Agrigento ha fatto slittare di 24 ore uno dei momenti più attesi del Mandorlo in Fiore: l’accensione del Tripode dell’Amicizia. La cerimonia era in programma alle 17:30 davanti il tempio della Concordia ma la forte pioggia ha causato non pochi disagi “costringendo” gli organizzatori a rimandare il tutto a domani.