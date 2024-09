Agrigento, investe con l’auto una donna e scappa: indagini 

Travolge con l’auto una donna che si trovava sul ciglio della strada ma invece di fermarsi e soccorrerla decide di scappare. È accaduto nella centralissima via Imera, nel centro di Agrigento. L’incidente risale a due giorni fa. Secondo una prima ricostruzione, l’agrigentina era appena scesa dal marciapiede e si trovava sul ciglio della strada quando, improvvisamente, è stata colpita da dietro da una Citroen che procedeva nella stessa direzione.

La donna è caduta rovinosamente sul selciato riportando diverse contusioni e un trauma importante ad una gamba. Il conducente dell’auto, sebbene in quel momento ci fossero tante persone, non si è fermato ed è scappato. Sono stati alcuni passanti a soccorrere la donna in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Qualcuno sarebbe pure riuscito a prendere la targa del veicolo. L’agrigentina è stata trasferita in ospedale. Al via le indagini della polizia locale di Agrigento per risalire al proprietario del veicolo.