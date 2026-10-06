La Polizia Penitenziaria di Agrigento rende omaggio a Pasquale Di Lorenzo

Ad Agrigento martedì 13 ottobre 2026, alle ore 10:30, presso la Chiesa di Santa Croce, si terrà una solenne celebrazione commemorativa in memoria del Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria Pasquale Di Lorenzo, Vittima del Dovere e Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Memoria. La celebrazione eucaristica sarà officiata da Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei familiari, del personale dell’Amministrazione penitenziaria, delle rappresentanze delle Forze dell’Ordine, delle associazioni e della cittadinanza.

Il ricordo di Pasquale Di Lorenzo

Pasquale Di Lorenzo entrò nel Corpo degli Agenti di Custodia nel 1966 e, dal 1977, prestò servizio presso la Casa Circondariale di Agrigento, svolgendo anche le funzioni di comandante reggente.Nel corso della sua carriera si distinse per serietà, coraggio, alto senso del dovere e rigorosa dedizione al servizio dello Stato.La sera del 13 ottobre 1992 fu assassinato in un agguato mafioso a Porto Empedocle. Il delitto si collocò nella strategia di intimidazione e ritorsione di Cosa Nostra nei confronti degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, in un periodo cruciale per il contrasto alla criminalità organizzata e per l’applicazione del regime previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario.Riconosciuto Vittima del Dovere, il Sovrintendente Capo Di Lorenzo è stato insignito, il 16 giugno 2003, della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Memoria.La sua memoria è custodita, tra gli altri luoghi, dalla Casa Circondariale di Agrigento, che porta il suo nome.A trentaquattro anni dal suo assassinio, la commemorazione rinnova il dovere di ricordare un servitore dello Stato che ha esercitato le proprie funzioni con integrità, responsabilità e piena fedeltà alle istituzioni.Il ricordo di Pasquale Di Lorenzo costituisce patrimonio della Polizia Penitenziaria e dell’intera comunità agrigentina: un esempio di legalità, coraggio e impegno civile da custodire e trasmettere alle giovani generazioni.