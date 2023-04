Agrigento, movida rumorosa: interviene la polizia 

I residenti della zona non riescono a dormire e chiamano il centralino del 112. È successo tra le vie della movida di Agrigento nella notte di sabato. Ad intervenire sono stati i poliziotti che, dopo alcuni controlli, hanno richiamato due titolari delle attività commerciali che insistono tra la via Atenea e via Pirandello.

La musica era troppo alta. Un problema che si ripete continuamente. Da un lato il diritto al lavoro dei tanti commercianti che attendono proprio il weekend; dall’altro, invece, i residenti che chiedono il rispetto delle regole.