Agrigento

Agrigento, nominati i nuovi vertici della Uil Vigili del fuoco

L’assemblea ha eletto: Piazza Antonio – Segretario Provinciale, Gacioppo Salvatore – Vice Segretario Provinciale

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

La Segreteria della UIL Vigili del Fuoco di Agrigento, nel corso di una riunione ha proceduto alla nomina dei nuovi vertici provinciali.

L’assemblea ha eletto: Piazza Antonio – Segretario Provinciale, Gacioppo Salvatore – Vice Segretario Provinciale; Fanno parte del nuovo Consiglio Territoriale: Contino Carmelo, Analfino Alfonso, Spataro Alessandro, Sferlazza Samuele, Didato Calogero, Augello Salvatore e Aspano Michele.

Il Vice Segretario, Gacioppo Salvatore, ha espresso grande soddisfazione per il percorso avviato da questa nuova segreteria dichiarando: “Sono profondamente contento del lavoro intrapreso e dell’incarico ricevuto. Mi sento entusiasta e fortemente motivato. Spero di poter diventare un punto di riferimento per tutta la provincia di Agrigento e di essere sempre a disposizione di tutti gli iscritti. Il mio impegno sarà costante e propositivo, sia a livello regionale che nazionale, per la crescita e la tutela dei Vigili del Fuoco.”

La nuova segreteria si impegna a lavorare con serietà, unità e determinazione per rappresentare al meglio le esigenze del personale dei Vigili del Fuoco della provincia di Agrigento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Il Leo Club Agrigento Host lancia la raccolta libro per i bimbi dell’ospedale
Caltanissetta

Morde poliziotto al braccio durante controllo, arrestato 20enne
Apertura

Ladri in casa del sindaco Silvio Cuffaro, indagini 
Agrigento

Agrigento, nominati i nuovi vertici della Uil Vigili del fuoco
Apertura

Ancora un colpo in un supermercato, 10 mila euro il bottino 
Cammarata

I tamburi di Cammarata conquistano il 3º posto alla Corrida di Amadeus
banner italpress istituzionale banner italpress tv