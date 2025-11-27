Agrigento, nominati i nuovi vertici della Uil Vigili del fuoco

La Segreteria della UIL Vigili del Fuoco di Agrigento, nel corso di una riunione ha proceduto alla nomina dei nuovi vertici provinciali.

L’assemblea ha eletto: Piazza Antonio – Segretario Provinciale, Gacioppo Salvatore – Vice Segretario Provinciale; Fanno parte del nuovo Consiglio Territoriale: Contino Carmelo, Analfino Alfonso, Spataro Alessandro, Sferlazza Samuele, Didato Calogero, Augello Salvatore e Aspano Michele.

Il Vice Segretario, Gacioppo Salvatore, ha espresso grande soddisfazione per il percorso avviato da questa nuova segreteria dichiarando: “Sono profondamente contento del lavoro intrapreso e dell’incarico ricevuto. Mi sento entusiasta e fortemente motivato. Spero di poter diventare un punto di riferimento per tutta la provincia di Agrigento e di essere sempre a disposizione di tutti gli iscritti. Il mio impegno sarà costante e propositivo, sia a livello regionale che nazionale, per la crescita e la tutela dei Vigili del Fuoco.”

La nuova segreteria si impegna a lavorare con serietà, unità e determinazione per rappresentare al meglio le esigenze del personale dei Vigili del Fuoco della provincia di Agrigento.