Morde poliziotto al braccio durante controllo, arrestato 20enne

Durante un controllo si è scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni e mordendo uno di loro al braccio. Un 20enne è stato arrestato in flagranza dalla Polizia a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere.

I poliziotti hanno fermato l’auto su cui il giovane viaggiava per un controllo nel centro storico cittadino, scoprendo sulla vettura un coltello di 22 centimetri. Il ventenne a quel punto ha iniziato a inveire contro gli agenti: “andate a prendere i delinquenti, io non ho fatto niente pezzi di sbirri. Con voi in macchina non ci salgo, possiamo arrivare fino alla morte”.

Poi ha tentato di allontanarsi e una volta fermato si è scagliato contro i poliziotti, tentando di sottrarre l’arma in dotazione a uno di loro. Dopo la convalida dell’arresto il gip lo ha sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.