Ladri in casa del sindaco Silvio Cuffaro, indagini 

Ladri in azione a Raffadali. Ignoti malviventi hanno preso di mira la casa del sindaco Silvio Cuffaro. Qualcuno, approfittando dei lavori di ristrutturazione nell’immobile, è riuscito ad intrufolarsi e portare via oggetti ornamentali in ceramica e cristallo. Poi la fuga. Nessuno avrebbe visto niente.

Il furto è stato messo a segno nelle scorse settimane ma la scoperta è stata fatta almeno cinque giorni più tardi. Il primo cittadino Cuffaro si è così recato in caserma e ha denunciato ai carabinieri quanto accaduto. Al via le indagini per risalire ai responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere in zona.