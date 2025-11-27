Apertura

Ancora un colpo in un supermercato, 10 mila euro il bottino 

I ladri hanno aperto la cassaforte rubando 6.500 euro in contanti ma sono riusciti a portare via anche monete dalle casse e alcuni prodotti

Pubblicato 27 minuti fa
Redazione

Un altro furto in un supermercato della provincia di Agrigento. Questa volta ad essere preso di mira è un market in contrada Anguille, a Sambuca di Sicilia. Ignoti malviventi, dopo aver scardinato la porta di ingresso, si sono intrufolati all’interno dell’attività commerciale in piena notte.

I ladri hanno aperto la cassaforte rubando 6.500 euro in contanti ma sono riusciti a portare via anche monete dalle casse e alcuni prodotti. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 10 mila euro.

A fare la scoperta è stato uno dei responsabili del supermercato al quale non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire ai responsabili. Negli scorsi giorni altri due supermercati sono stati svaligiati: il primo episodio a Realmonte mentre il secondo nel quartiere di Fontanelle, ad Agrigento. 

