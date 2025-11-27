Agrigento

Prime lauree in Infermieristica ad Agrigento, 30 nuovi professionisti per il territorio

Un momento di particolare rilievo per la sede agrigentina e per l'intero territorio provinciale

Il Polo Territoriale Universitario di Agrigento ha ospitato la prima sessione di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo, “segnando un momento di particolare rilievo per la sede agrigentina e per l’intero territorio provinciale.

L’evento rappresenta il completamento del primo ciclo formativo avviato nell’anno accademico 2022/2023, destinato a consolidare le competenze professionali nel settore sanitario locale”, si legge in una nota. Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente del Polo Universitario, Giovanni Francesco Tuzzolino, e il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, sottolineando “l’importanza istituzionale dell’iniziativa e il ruolo strategico della formazione universitaria nel rafforzamento del sistema sanitario territoriale”.

Il Corso di Laurea in Infermieristica, coordinato dal professor Maurizio Soresi, ha proposto un percorso integrato di formazione teorica avanzata e tirocinio professionalizzante, realizzato in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento. Grazie a questo modello formativo, gli studenti hanno potuto confrontarsi con le reali sfide della pratica clinica, acquisendo competenze operative immediatamente spendibili.

