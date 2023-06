Agrigento, nuova ordinanza per la movida fino al 31 luglio 

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha firmato una nuova ordinanza che regola e disciplina il mondo della movida in città. Il provvedimento sarà operativo dal 27 giugno e resterà in vigore fino al prossimo 31 luglio.

Gli orari che locali e chioschi dovranno rispettare sono i seguenti: in centro città ore 2.00 tutti i giorni, con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dalle ore 24.00, consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia. A San Leone e nei restanti quartieri ore 2,00 dal lunedì al giovedì’ e domenica con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dalle ore 01.00, consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia; ore 3,00 il venerdì, il sabato, e prefestivi , con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dalle ore 01.00, consentendo all’interno , esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia; Con tolleranza di 30 minuti per le operazioni necessarie da parte dei titolari, di sgombero e sistemazione locale. L’Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l’orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.