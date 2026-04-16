Agrigento omaggia Claudio Baglioni, Miccichè: “Custode di storia, bellezza e identità millenaria”

Nel pomeriggio di oggi a Palermo, a Palazzo dei Normanni, nella prestigiosa cornice della Sala Piersanti Mattarella, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha partecipato all’evento “Il Grand Tour abbraccia le bellezze del patrimonio storico di Sicilia. Claudio Baglioni dialoga con gli studenti di arte e di musica”. Ad accogliere Baglioni, insieme al sindaco Miccichè, anche il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, la vicesindaco di Taormina, Alessandra Cullurà e il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera. Presente anche il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino.

Nel corso dell’incontro, partecipato da un appassionato e numeroso pubblico, è emerso lo storico valore artistico di Claudio Baglioni, una delle voci più amate del cantautorato italiano, da sempre capace di porsi come ponte tra generazioni grazie a un linguaggio autentico e universale. Il prossimo giugno inizierà il tour che celebra i 40 anni del disco più venduto nella storia della musica italiana – La vita è adesso, il sogno è sempre – nei più suggestivi scenari all’aperto d’Italia. Tra le varie tappe in Sicilia anche Agrigento, dove Baglioni si esibirà il 26 e 27 luglio alla Live Arena, nell’ambito della 21ª edizione del Festival Il Mito. Lo spettacolo sarà organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi.

E il sindaco Miccichè, afferma: “La città di Agrigento omaggia il maestro Baglioni con un riconoscimento simbolo della nostra identità, dedicato a un artista di grande sensibilità, dal cuore gentile e fonte inesauribile di cultura. Voce autentica e interprete straordinario della musica italiana, la città di Agrigento gli dedica questo simbolo della Valle dei Templi, custode di storia, bellezza e identità millenaria. Un omaggio alla sua arte e alla sua musica, che con sensibilità e maestria continuano a emozionare e a unire generazioni. È stato un vero onore e un grande piacere partecipare all’evento di oggi.”