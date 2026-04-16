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Profana tomba e sparge le ossa per Castrofilippo, denunciato

L'uomo deve rispondere di profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della stazione di Castrofilippo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un uomo con l’accusa di profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere.

Nei giorni scorsi l’uomo si sarebbe recato al cimitero dove avrebbe profanato una tomba, prelevato alcune ossa per poi spargerle in diverse zone del paese. Dopo varie segnalazioni da parte dei cittadini, e grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire all’identità del sospettato, denunciandolo all’autorità giudiziaria.

Le ossa recuperate sono state affidate alle autorità competenti per la ricollocazione. Restano da chiarire le motivazioni del gesto, su cui sono in corso ulteriori approfondimenti.

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