Da Varese studenti in visita speciale al Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Si e’ svolta, questa mattina, presso il Libero Consorzio Comunale la visita degli studenti varesini dell’Istituto Comprensivo “ G Leva di Travedona Monate “ , accompagnati dai docenti, alla scoperta del patrimonio culturale della città di Agrigento. La loro presenza e’ legata alla partecipazione al Concorso Nazionale “Uno, nessuno e centomila “ sull’opera di Luigi Pirandello in programma al Teatro Pirandello. In giro per la città, gli studenti hanno effettuato una visita al Palazzo della Provincia per conoscere ed apprezzare i luoghi del territorio.

Circa 20 ragazzi hanno partecipato ad una visita guidata, iniziativa che ha trovato la piena disponibilità del Presidente Giuseppe Pendolino.Il Palazzo della Provincia, la Scala Reale, la Biblioteca Provinciale e l’Officina delle Tradizioni Popolari sono state le tappe principali degli studenti accompagnati dai funzionari dell’Ente che hanno illustrato gli spazi culturali, oggetto della visita.I ragazzi hanno apprezzato il Palazzo della Provincia, partendo dalla Biblioteca Provinciale che conserva 6000 volumi ed una copia della Enciclopedia Francese “De Diderot “ , la Scala Reale con gli straordinari affreschi, la Galleria dei Presidenti e l’Aula Consiliare “ Luigi Giglia “.

All’interno dell’Aula Consiliare, gli studenti hanno ascoltato le illustrazioni dei funzionari dell’Ente partecipando al dibattito con domande e curiosità.Il percorso della visita, ha riguardato anche, la visita presso l’Officina delle Tradizioni Popolari allocata all’interno della Biblioteca Comunale Francesco La Rocca, gradita ai ragazzi per la curiosità verso gli strumenti, costumi ed attrezzi della tradizione popolare siciliana ed internazionale.