Cammarata intitola una via a Salvatore Mirabile sindaco fino al 1990

Si è svolta a Cammarata la cerimonia ufficiale di intitolazione di una via all’avvocato e già sindaco Salvatore Mirabile, presso un tratto di strada della SP 26 Cammarata Castronovo di Sicilia che ricade nella contrada Balatelle. Nel corso della cerimonia, alla presenza delle autorità civili e militari, e della famiglia si è svolto un breve momento commemorativo, seguito dall’intervento del Sindaco Giuseppe Mangiapane, di tanti politici, del figlio Giorgio, della signora Alessi e dalla scopertura della targa toponomastica. Un momento molto emozionante accompagnato da un lungo e caloroso applauso.

“Attraverso questa intitolazione – dichiara il Sindaco di Cammarata – si intende rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno significativo nella nostra comunità, affinché il suo esempio possa continuare a rappresentare un punto di riferimento per le generazioni future.”

Salvatore Mirabile, avvocato di straordinaria levatura morale e professionale, nacque nel 1938 e fu protagonista indiscusso della vita amministrativa di Cammarata, ricoprendo a più riprese la carica di Sindaco dal 1966 fino al 1990. La sua prematura scomparsa, avvenuta nel 1993 a causa di una fulminante malattia, privò la comunità di una guida lungimirante e appassionata.

Durante il suo mandato, in un periodo cruciale di trasformazione, egli seppe condurre Cammarata da una realtà prevalentemente agricola verso un modello di paese moderno e dinamico, trasformando le stalle in magazzini e garage. La sua visione si concretizzò in un profondo rinnovamento della viabilità urbana: non più percorsi frammentati e disagevoli, ma strade funzionali che favorirono la mobilità dei cittadini e incentivarono lo sviluppo economico e la nascita di nuove attività, industrializzando anche la città con la nascita della METALFAI e di altre grosse imprese private Instancabile nel suo impegno, si adoperò con determinazione per ottenere finanziamenti pubblici, spostandosi frequentemente tra Palermo e Roma, riuscendo così a realizzare importanti opere di edilizia pubblica ed a elevare Cammarata a un livello di crescita e prestigio superiore rispetto ai territori limitrofi.

Dotato di un’intelligenza raffinata e di una straordinaria capacità oratoria, Salvatore Mirabile seppe conquistare la fiducia e l’ascolto della cittadinanza, che riconosceva nei suoi comizi autenticità, competenza e passione. La sua forte personalità e le sue capacità politiche avrebbero potuto condurlo a incarichi di rilievo nelle istituzioni regionali e nazionali, ma scelse consapevolmente di restare al servizio della sua comunità, alla quale era profondamente legato.

Considerato da molti un autentico statista, fu capace di dialogare con tutte le forze politiche, unendo visioni diverse e trovando sintesi condivise nell’interesse collettivo. Uomo di grande valore umano e istituzionale, ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei Cammaratesi e di quanti ebbero modo di apprezzarne le doti.

Per il suo straordinario contributo allo sviluppo civile, sociale ed economico della città, l’intitolazione di una via a Salvatore Mirabile rappresenta un giusto e doveroso riconoscimento alla sua figura e al suo operato.