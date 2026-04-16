Pensionata muore poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta inchiesta 

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare luce sulla morte di una pensionata di 78 anni, originaria di Raffadali ma residente ad Aragona, deceduta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale San Giovanni di Dio. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

La vicenda scaturisce dalla denuncia dei familiari della donna che chiedono agli inquirenti di accertare eventuali responsabilità mediche sul decesso. La pensionata, secondo quanto raccontato in sede di denuncia, era arrivata in ambulanza al Pronto soccorso poiché lamentava problemi di tipo respiratorio.

Dopo una lunga attesa (sempre secondo quanto sostenuto in sede di denuncia) sarebbe stata visitata e poi dimessa. Poche ore dopo il rientro a casa la donna è morta. La procura ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti. Non è stata disposta, al momento, l’autopsia ma sono stati acquisiti i documenti e la cartella clinica della pensionata.