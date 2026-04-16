Sciacca

Ospedale di Sciacca, Cisl Fp: “al 1° maggio nuovi rinforzi per Medicina e Cardiologia”

Risposte concrete dopo l'incontro con i vertici dell'Asp di Agrigento

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

La Cisl Fp, attraverso il proprio responsabile per la Sanità pubblica e privata Alessandro Farruggia, annuncia l’esito positivo di un importante incontro chiarificatore tenutosi con i vertici dell’Asp di Agrigento. Al centro del confronto, la situazione di grave carenza di personale che sta colpendo le UO di Medicina e Cardiologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

La Federazione esprime piena soddisfazione per le rassicurazioni ottenute dalla direzione sanitaria e dal servizio infermieristico in merito alle istanze sollevate dal sindacato. Nello specifico, è stata accolta la richiesta di un immediato potenziamento dell’organico di Operatori Socio-Sanitari (OSS) presso le Unità Operative Complesse in questione

A seguito del dialogo costruttivo svoltosi presso il presidio ospedaliero saccense, è stato concordato che a partire dal prossimo 1° maggio verranno assegnate le unità attualmente disponibili. Tale provvedimento mira a sopperire alle carenze e ad alleggerire carichi di lavoro che, nel tempo, erano diventati ormai insostenibili per il personale in servizio.

“Sosteniamo fermamente che la collaborazione e il confronto tra le parti siano gli unici strumenti validi per il raggiungimento di obiettivi concreti a tutela dei lavoratori e dei cittadini, traguardi che ci hanno visto protagonisti in questi anni – dice Farruggia -. Auspichiamo che questo modello di gestione delle criticità possa essere replicato tempestivamente anche negli altri presidi ospedalieri aziendali qualora dovessero pervenire analoghe segnalazioni”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.13/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.13/2026
Pagina 1 di 20
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Profana tomba e sparge le ossa per Castrofilippo, denunciato
Apertura

Pensionata muore poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta inchiesta 
Agrigento

Le prime parole di Dino Alonge chiamato senza preavviso da Riccardo Gaz (vd)
AMMINISTRATIVE 2026

Amministrative, il Centrodestra (senza Lega e Dc) ufficializza Dino Alonge candidato sindaco
Agrigento

Pensionati si prendono a pugni per un parcheggio al Viale della Vittoria, 70enne in ospedale 
banner italpress istituzionale banner italpress tv