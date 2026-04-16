Ospedale di Sciacca, Cisl Fp: “al 1° maggio nuovi rinforzi per Medicina e Cardiologia”

La Cisl Fp, attraverso il proprio responsabile per la Sanità pubblica e privata Alessandro Farruggia, annuncia l’esito positivo di un importante incontro chiarificatore tenutosi con i vertici dell’Asp di Agrigento. Al centro del confronto, la situazione di grave carenza di personale che sta colpendo le UO di Medicina e Cardiologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

La Federazione esprime piena soddisfazione per le rassicurazioni ottenute dalla direzione sanitaria e dal servizio infermieristico in merito alle istanze sollevate dal sindacato. Nello specifico, è stata accolta la richiesta di un immediato potenziamento dell’organico di Operatori Socio-Sanitari (OSS) presso le Unità Operative Complesse in questione

A seguito del dialogo costruttivo svoltosi presso il presidio ospedaliero saccense, è stato concordato che a partire dal prossimo 1° maggio verranno assegnate le unità attualmente disponibili. Tale provvedimento mira a sopperire alle carenze e ad alleggerire carichi di lavoro che, nel tempo, erano diventati ormai insostenibili per il personale in servizio.

“Sosteniamo fermamente che la collaborazione e il confronto tra le parti siano gli unici strumenti validi per il raggiungimento di obiettivi concreti a tutela dei lavoratori e dei cittadini, traguardi che ci hanno visto protagonisti in questi anni – dice Farruggia -. Auspichiamo che questo modello di gestione delle criticità possa essere replicato tempestivamente anche negli altri presidi ospedalieri aziendali qualora dovessero pervenire analoghe segnalazioni”.