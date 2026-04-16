Agrigento

Castellano nuovo direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Agrigento

Il neodirettore è stato ricevuto quest’oggi dal direttore generale dell’ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci

Pubblicato 22 secondi fa
Da Redazione

È il dottor Salvatore Castellano il nuovo direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Al termine delle procedure concorsuali, il neodirettore è stato ricevuto quest’oggi dal direttore generale dell’ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale. Il Dipartimento di Prevenzione costituisce una struttura operativa dell’Azienda che garantisce la tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle disabilità, prevenzione malattie infettive e parassitarie, tutela della collettività dai rischi sanitari negli ambienti di vita, tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro, sorveglianza e prevenzione nutrizionale, miglioramento della qualità della vita.

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