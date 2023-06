Agrigento, passeggia in via Atenea con coltello e una dose di hashish: 20enne nei guai

In giro per via Atenea, nel centro di Agrigento, con una dose di hashish e un coltello vietato. I poliziotti della sezione Volanti, al termine di un controllo, hanno denunciato un ventenne per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. Il ragazzo, in possesso anche di 0,90 grammi di hashish, è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento quale assuntore di sostanze stupefacenti.