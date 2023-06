Agrigento, pazienti oncologia donano coperte ai piccoli ricoverati in neonatologia

Un lunghissimo filo di cotone colorato lega idealmente il reparto di oncologia con quello di neonatologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Forse più di uno, in realtà, se si pensa che le pazienti dell’oncologia, durante i trattamenti chemioterapici, hanno realizzato tante piccole copertine lavorate ad uncinetto ed altri oggetti tessili da destinare ai piccini ricoverati quattro piani più in su.

L’attività creativa è stata realizzata nell’ambito del laboratorio artigianale “una coperta sul cuore” ideato dall’Associazione Malati In Cura Oncologica onlus (AMICO) in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. L’idea progetto è stata accolta da subito positivamente dalle pazienti non solo per la possibilità di impiegare in maniera creativa il tempo delle sedute ma anche per la gratificazione di produrre qualcosa di utile e confortevole per i neonati bisognosi di cure.

Gli splendidi manufatti, realizzati in alcuni mesi, saranno consegnati al personale della neonatologia nel pomeriggio di domani, mercoledì 28 giugno, alle 15.30 durante un incontro fra operatori e utenti, intervallato da piacevoli momenti musicali, che si svolgerà presso la sala riunioni dell’ospedale di Agrigento. Le azioni proposte da Amico onlus per incrementare il benessere dei pazienti, insieme a tutte le altre iniziative avviate dall’associazione, sono state concordate e condotte in sinergia con il personale sanitario dell’oncologia del “San Giovanni di Dio” in special modo con il direttore del reparto, Antonino Savarino, e con la psico-oncologa Gabriella Vella.