Ladri in azione a Fontanelle: bottino da circa 10 mila euro

Svaligiata l’abitazione di un pensionato settantottenne

Pubblicato 14 minuti fa
Ignoti ladri hanno approfittato delle festività natalizie e della momentanea assenza del proprietario per entrare in azione e svaligiare l’abitazione di un pensionato di Agrigento settantottenne. E’ successo, in pieno giorno, al terzo piano di un condominio nel quartiere di Fontanelle. I ladri, una volta dentro, hanno messo a soqquadro le stanze riuscendo a trovare e a portare via diversi oggetti in oro. Il bottino sarebbe ingente: da una prima stima si parla di circa 10 mila euro. Le indagini sono affidate alla Polizia.

