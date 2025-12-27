Si lancia dal ponte Corleone, 41enne morto sul colpo

Drama questa mattina nei pressi del ponte Corleone a Palermo. Un uomo di 41 anni è precipitato giù. Per lui non c’è stato scampo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dalla polizia. Si attende l’arrivo del medico legale.