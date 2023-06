Riaprono le Fabbriche Chiaramontane, Sciarratta: “puntiamo ad incrementare il turismo in centro città”

Saranno riaperti gli spazi delle ex Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, chiuse dal 2017. L’accordo è stato sottoscritto questa mattina tra Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e Fondazione Orestiadi di Gibellina.

“L’obiettivo è quello di recuperare nel cuore della città le ex Fabbriche Chiaramontane per farle diventare polo culturale di grande pregio, e per incrementare anche il turismo”, ha dichiarato il direttore del Parco a valle dei Templi, Roberto Sciarratta.

La convenzione avrà una durata di 5 anni e permetterà la realizzazione di attività culturale negli ambiti di arti visive, letteratura, teatro, musica e poesia; il primo evento inedito sarà la mostra inaugurale tributo alla memoria dell’artista agrigentino Franco Fasulo.

All’interno del progetto rientra anche il Mudia; sarà attivato il servizio bus navetta, già presente in città, servizio che permetterà di raggiungere e portare i turisti dalla Valle al centro storico e viceversa.