Agrigento, richiede il passaporto e scopre di essere imputato per truffa

Chiede alla questura di Agrigento il rilascio del passaporto mentre si trova all’estero ma scopre di essere finito a processo per truffa. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. È successo ad un trentottenne agrigentino che negli ultimi anni si è trasferito per motivi di lavoro. L’uomo, finito sotto inchiesta per una truffa sul web, ha chiesto il rilascio del passaporto scoprendo di essere imputato.

La riforma Cartabia prevede che quando una persona risulta irreperibile venga “sospeso” il giudizio con una sentenza di improcedibilità. Adesso che però l’uomo è stato “trovato” ripartirà nel mese di febbraio il processo a suo carico. La vicenda scaturisce da una vendita sul web. Secondo l’accusa, il trentottenne, difeso dall’avvocato Monica Malogioglio, avrebbe incassato il denaro senza mai consegnare la merce.