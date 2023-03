Agrigento ricorda con un memoriale il Direttore didattico Angelo Russo 

Il Direttore Didattico prof. Angelo Russo sarà ricordato con un memoriale Giovedì 16 Marzo nella Chiesa San Nicola di Fontanelle. L’incontro è organizzato dal Centro di Bioetica, presieduto da Enzo Di Natali, che, dopo il saluto del parroco, don Andrea Militello, vedrà le testimonianze di Rino La Placa, don Pippo Matraxia, Giovanni e Letizia Minuta, Giovanni Perrone e Salvatore Pirrera. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Salvatore Muratore, Vescovo Emerito di Nicosia. L’incontro si concluderà con l’intervento del figlio Alfio Russo che, sulle orme del padre, è l’attuale Dirigente scolastico dell’I.C. Anna Frank nella città di Agrigento.

Tra i giovani cattolici che risposero prontamente all’impegno culturale e sociale all’appello dell’Arcivescovo Peruzzo è da annoverare proprio Angelo Russo, settimo di sette figli di Alfio e Calogera Capraro. Cresciuto nell’Azione Cattolica, ne diventa dirigente dei giovani negli anni ’60, per poi impegnarsi attivamente nell’AIMC – Associazione Italiana Maestri Cattolici, nella quale eserciterà la funzione di presidente provinciale per oltre 25 anni, sino al 1996.

Nel 1970, dopo il superamento del concorso direttivo nazionale, diventa Direttore didattico al I Circolo di Raffadali, dove resterà sino al 1975, distinguendosi per aver introdotto per primo il tempo pieno nella scuola elementare di Agrigento e per aver attivamente collaborato alla stagione della nascita della Settimana dello Scolaro. Nel 1975 diventa il primo direttore didattico del costituendo IV Circolo di Agrigento, attivato a Villaseta, nel quale istituirà pure il tempo pieno, rimanendovi per otto anni, sino al 1983, anno in cui si trasferirà all’Esseneto di Agrigento, III Circolo, dove concluderà la carriera nel 1994, all’età di 65 anni e avendo maturato 40 anni di servizio attivo. Sul piano professionale, è stato anche impegnato diversi anni quale presidente provinciale dell’ANDIS, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, di Agrigento. Nella Diocesi di Agrigento, il Vescovo mons. Bommarito lo scelse per collaborare per la nascita e la crescita del Gruppo di Pastorale Familiare e a questa si dedicherà per molti anni, con l’inseparabile moglie Paola, nella Parrocchia di San Nicola di Fontanelle.