Agrigento, rubati due veicoli: caccia ai ladri

Ancora furti di auto ad Agrigento. Salgono a 5 i veicoli rubati nel giro di pochi giorni.

L’ultimo episodio riguarda il furto di una Fiat Cinquecento lungo il viale Delle Dune a San Leone di proprietà di un giovane agrigentino che in quei momenti si trovava in un chiosco sulla spiaggia. Rubata anche una Vespa d’epoca in via Acrone, nella zona sottostante la stazione ferroviaria di Agrigento appartenente ad un pensionato agrigentino.

I proprietari hanno formalizzato le denunce a carico di ignoti ai carabinieri. Gli investigatori raccolti i racconti, hanno già avviato le indagini, per provare ad identificare i ladri e provare a recuperare i mezzi.