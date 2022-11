Agrigento, scontro auto-furgone: ferito disabile

Incidente stradale lungo viale Cavaleri Magazzeni, ad Agrigento. A scontrarsi una Toyota Yaris e un furgoncino cassonato. Ad avere la peggio è stato un trentottenne disabile originario di Grotte alla guida dell’utilitaria. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento. Il disabile ha riportato traumi sparsi ma non è in pericolo di vita. I sanitari, giunti sul posto, hanno disposto il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Lievemente ferito l’altro conducente del mezzo, un quarantacinquenne agrigentino. Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.