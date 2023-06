Agrigento, scontro auto-moto a Villaggio Mosè: donna in ospedale 

Incidente stradale nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un’auto. Il sinistro è avvenuto di fronte il McDonald’s. Ad avere la peggio è stata la passeggera del mezzo a due ruote.

La donna, ferita, è stata soccorsa da un militare fuori servizio del 24º reggimento artiglieria terrestre che ha chiamato immediatamente il 118. Sul posto sono intervenuti gli operatori che hanno disposto il trasferimento della donna all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure mediche del caso.