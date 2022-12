Agrigento, si è dimesso l’assessore Francesco Picarella

Francesco Picarella, assessore al comune di Agrigento, si è dimesso questa mattina. Picarella ha inviato una lettera protocollata al sindaco Miccichè.

“Assolutamente motivi personali e professionali, sono sempre a disposizione della città e del Sindaco”, ci riferisce Francesco Picarella.

In giunta da due anni ha ricoperto gli incarichi con deleghe di sviluppo economico, promozione del territorio, tutela delle tradizioni, commercio, industria, agricoltura, artigianato e mercati, piano per il commercio, sportello unico per le imprese, eventi cittadini di promozione economica settoriale, turismo e Polizia Locale.

(In aggiornamento)